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مصرع القيادي الحوثي"عباس الديلمي" وعشرات المسلحين بغارات لطيران التحالف ومصدر عسكري يوضح لـ"يمن برس" حقيقة الضربات الخاطئة في نهم

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من معارك نهم

*يمن برس -خاص

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية لميليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية دمرت أكثر من 10 أطقم وثلاثة عربات بي إم بي ودبابة للميليشيات في جبهة نهم التي تشهد معارك متواصلة لليوم السادس على التوالي.



وأوضحت المصادر أن الآليات كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم.. مؤكدة مصرع كل عناصر الميليشيات التي كانت على متنها.



في السياق قالت قناة العربية، أن القيادي الحوثي المدعو عباس الديلمي قتل مع 20 عنصرا من الميليشيات في جبهة نهم.



كما ذكرت مصادر أن قوات الجيش دخلت قرية "الشرفة" أولى قرى مديرية بني حشيش.



ولليوم السادس على التوالي تشهد جبهة بجميع محاورها معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية، كما تم أسر عدد كبير من عناصر الميليشيا.



ومساء الثلاثاء، دعا قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، أبطال الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.



وخاطب اللواء بن عزيز، افراد الجيش في رسالة صوتية قائلاً: "يا أبطال الجيش اليمني المغاوير، تقدّموا على بركة الله نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش المليشيات".



وعن الأخبار المتداولة بشأن قصف طيران التحالف لمواقع الجيش الوطني ، أكد مصدر عسكري من جبهة نهم لـ"يمن برس" أنه لا صحة لما يتم نشره بشأن غارات خاطئة للتحالف .





وعن وتيرة المعارك يقول : إن الجيش وضع نصب عينيه استعادة صنعاء بالكامل ومعنويات الجنود عالية ومرتفعة وبشائر النصر ستأتي من جبهة نهم الأبية .



وأضاف أن الجيش في تقدم مستمر والمعارك على أشدها وأخبار سقوط مواقع بيد مليشيا الحوثي عارية عن الصحة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية لميليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية دمرت أكثر من 10 أطقم وثلاثة عربات بي إم بي ودبابة للميليشيات في جبهة نهم التي تشهد معارك متواصلة لليوم السادس على التوالي.وأوضحت المصادر أن الآليات كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم.. مؤكدة مصرع كل عناصر الميليشيات التي كانت على متنها.في السياق قالت قناة العربية، أن القيادي الحوثي المدعو عباس الديلمي قتل مع 20 عنصرا من الميليشيات في جبهة نهم.كما ذكرت مصادر أن قوات الجيش دخلت قرية "الشرفة" أولى قرى مديرية بني حشيش.ولليوم السادس على التوالي تشهد جبهة بجميع محاورها معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية، كما تم أسر عدد كبير من عناصر الميليشيا.ومساء الثلاثاء، دعا قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، أبطال الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.وخاطب اللواء بن عزيز، افراد الجيش في رسالة صوتية قائلاً: "يا أبطال الجيش اليمني المغاوير، تقدّموا على بركة الله نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش المليشيات".وعن الأخبار المتداولة بشأن قصف طيران التحالف لمواقع الجيش الوطني ، أكد مصدر عسكري من جبهة نهم لـ"يمن برس" أنه لا صحة لما يتم نشره بشأن غارات خاطئة للتحالف .وعن وتيرة المعارك يقول : إن الجيش وضع نصب عينيه استعادة صنعاء بالكامل ومعنويات الجنود عالية ومرتفعة وبشائر النصر ستأتي من جبهة نهم الأبية .وأضاف أن الجيش في تقدم مستمر والمعارك على أشدها وأخبار سقوط مواقع بيد مليشيا الحوثي عارية عن الصحة .







معارك نهم الديلمي



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