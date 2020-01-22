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عاجل: صواريخ الحوثيين تستهدف مدينة المجمع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مأرب(صورة)
الاربعاء, 22 يناير, 2020 06:38:00 مساءً

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عاجل: صواريخ الحوثيين تستهدف مدينة المجمع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مأرب(صورة)
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*يمن برس -خاص
قُتل وأصيب خمسة مواطنين قبل قليل في قصف شنته المليشيا الحوثية على محافظة مأرب شمال البلاد.

وقال مصدر خاص لـ" يمن برس" إن صواريخ الحوثيين استهدفت أحياء سكنية في مدينة المجمع ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

وأضاف المصدر أن ثلاثة مدنيين قتلوا فيما أصيب طفل وامرأة  جراء هذا الاستهداف الذي شنته المليشيا من مواقع تمركزها في جبل هيلان .

ويأتي هذا الاستهداف استمرارا لسلسة من الاستهدافات السابقة التي طالت مدينة مأرب وسقط على إثرها المئات من القتلى والجرحى  .
يمن برس - عاجل: صواريخ الحوثيين تستهدف مدينة المجمع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مأرب(صورة)



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