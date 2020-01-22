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عاجل: صواريخ الحوثيين تستهدف مدينة المجمع وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مأرب(صورة)

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*يمن برس -خاص

قُتل وأصيب خمسة مواطنين قبل قليل في قصف شنته المليشيا الحوثية على محافظة مأرب شمال البلاد.



وقال مصدر خاص لـ" يمن برس" إن صواريخ الحوثيين استهدفت أحياء سكنية في مدينة المجمع ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .



وأضاف المصدر أن ثلاثة مدنيين قتلوا فيما أصيب طفل وامرأة جراء هذا الاستهداف الذي شنته المليشيا من مواقع تمركزها في جبل هيلان .



ويأتي هذا الاستهداف استمرارا لسلسة من الاستهدافات السابقة التي طالت مدينة مأرب وسقط على إثرها المئات من القتلى والجرحى .









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل وأصيب خمسة مواطنين قبل قليل في قصف شنته المليشيا الحوثية على محافظة مأرب شمال البلاد.وقال مصدر خاص لـ" يمن برس" إن صواريخ الحوثيين استهدفت أحياء سكنية في مدينة المجمع ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .وأضاف المصدر أن ثلاثة مدنيين قتلوا فيما أصيب طفل وامرأة جراء هذا الاستهداف الذي شنته المليشيا من مواقع تمركزها في جبل هيلان .ويأتي هذا الاستهداف استمرارا لسلسة من الاستهدافات السابقة التي طالت مدينة مأرب وسقط على إثرها المئات من القتلى والجرحى .







صواريخ مأرب المجمع



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