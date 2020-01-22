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عاجل : مقتل قائد جبهة صرواح العميد"زيد الشومي" بمواجهات ضارية مع المليشيا الحوثية في مأرب

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*يمن برس -خاص

قتل مساء اليوم الأربعاء قائد عسكري بارز في الجيش الوطني إثر مواجهات مع المليشيات الحوثية في محافظة مأرب شمالي اليمن



وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن العميد " زيد الشومي" قتل اليوم في أثناء أداء واجبه الوطني في جبهة صرواح .



ويعد العميد الشومي واحد من أبرز قادة الجيش الوطني في محافظة مأرب وهو قائد اللواء 203 وقائد جبهة صرواح .



ويخوض الجيش الوطني معارك ضارية مع المليشيا الحوثي في جبهتي نهم وصرواح غحيث حقق خلال اليوميين الماضييين انتصارات ساحقة وكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة ..





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مساء اليوم الأربعاء قائد عسكري بارز في الجيش الوطني إثر مواجهات مع المليشيات الحوثية في محافظة مأرب شمالي اليمنوقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن العميد " زيد الشومي" قتل اليوم في أثناء أداء واجبه الوطني في جبهة صرواح .ويعد العميد الشومي واحد من أبرز قادة الجيش الوطني في محافظة مأرب وهو قائد اللواء 203 وقائد جبهة صرواح .ويخوض الجيش الوطني معارك ضارية مع المليشيا الحوثي في جبهتي نهم وصرواح غحيث حقق خلال اليوميين الماضييين انتصارات ساحقة وكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة ..







زيد الشومي مأرب صرواح



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