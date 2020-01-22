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عاجل : مقتل قائد جبهة صرواح العميد"زيد الشومي" بمواجهات ضارية مع المليشيا الحوثية في مأرب
الاربعاء, 22 يناير, 2020 07:10:00 مساءً

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عاجل : مقتل قائد جبهة صرواح العميد"زيد الشومي" بمواجهات ضارية مع المليشيا الحوثية في مأرب
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*يمن برس -خاص
قتل مساء اليوم الأربعاء قائد عسكري بارز في الجيش الوطني إثر مواجهات مع المليشيات الحوثية في محافظة مأرب شمالي اليمن 

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن العميد " زيد الشومي" قتل اليوم في أثناء أداء واجبه الوطني في جبهة صرواح .

ويعد العميد الشومي واحد من أبرز قادة الجيش الوطني في محافظة مأرب وهو قائد اللواء 203 وقائد جبهة صرواح .

ويخوض الجيش الوطني معارك ضارية مع المليشيا الحوثي في جبهتي نهم وصرواح غحيث حقق خلال اليوميين الماضييين انتصارات ساحقة وكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة ..


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خاص - يمن برس

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