الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتسبب الأول بالمجازر الدامية في مأرب

*يمن برس -خاص
ضبطت قوات الأمن الخاصة بمأرب، اليوم الأربعاء، خليتين تعملان لصالح مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محيط مدينة مأرب.
وأفاد مصدر خاص لـ"يمن برس" أن الخليتين كانت تعمل على رصد تحركات الجيش، وتصحيح احداثيات لصواريخ الحوثيين في المحافظة.
وأوضح المصدر أن الخليتين ضبطت متلبسة وبحوزتهما خرائط احداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بمليشيا الحوثي المتمردة في صرواح.
وتتهم الأجهزة الأمنية الخليتين برفع إحداثيات معسكر الاستقبال والذي راح ضحيته أكثر من 200 جندي بين قتيل وجريح وكذلك احداثيات قصف مقر القوات الخاصة وما تشهده محافظة مأرب من قصف مستمر ومتكرر .
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