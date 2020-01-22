الحكومة توجه اتهاماً خطيراً للمجلس الانتقالي

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*يمن برس - متابعة خاصة

اتهم وزير الخارجية، محمد الحضرمي ، المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء بتخريب اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي. وقال الحضرمي في تغريدة على حساب وزارة الخارجية بتويتر: "نحن نحمل المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات رفضه الالتزام باتفاق الرياض بموجب الجدول الزمني المتفق عليه. وأضاف: نعتقد أن رفض التخلي عن الأسلحة والتحركات الرامية إلى منع اللجان من تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها؛ وكذلك رفض سحب القوات وفقا للاتفاقية - كل هذا يجعل من تعطيل اتفاق الرياض ممكنا، ويظهر نية القيام بذلك ".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم وزير الخارجية، محمد الحضرمي ، المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء بتخريب اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي. وقال الحضرمي في تغريدة على حساب وزارة الخارجية بتويتر: "نحن نحمل المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات رفضه الالتزام باتفاق الرياض بموجب الجدول الزمني المتفق عليه. وأضاف: نعتقد أن رفض التخلي عن الأسلحة والتحركات الرامية إلى منع اللجان من تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها؛ وكذلك رفض سحب القوات وفقا للاتفاقية - كل هذا يجعل من تعطيل اتفاق الرياض ممكنا، ويظهر نية القيام بذلك ".







الحكومة الانتقالي اتفاق الرياض



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