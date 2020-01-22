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برهم صالح يناقش مع ترامب خفض القوات الأجنبية في العراق

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*يمن برس - متابعات

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء في دافوس، خفض القوات الأجنبية المتواجدة في العراق.



وقالت الرئاسة العراقية في بيان: "تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار".



وكان البرلمان العراقي قد صوت بالإجماع على خروج القوات الأجنبية من البلاد، عقب قيام امريكا باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، ونائب الحشد الشعبي الشيعي العراقي ابو مهدي المهندس في بغداد فجر الجمعة مطلع يناير الجاري.



وتعرضت عدد من القواعد العسكرية الأمريكية إلى هجمات صاروخية ايرانية ومن فصائل عراقية موالية لإيران.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناقش الرئيس العراقي برهم صالح، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء في دافوس، خفض القوات الأجنبية المتواجدة في العراق.وقالت الرئاسة العراقية في بيان: "تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار".وكان البرلمان العراقي قد صوت بالإجماع على خروج القوات الأجنبية من البلاد، عقب قيام امريكا باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، ونائب الحشد الشعبي الشيعي العراقي ابو مهدي المهندس في بغداد فجر الجمعة مطلع يناير الجاري.وتعرضت عدد من القواعد العسكرية الأمريكية إلى هجمات صاروخية ايرانية ومن فصائل عراقية موالية لإيران.







ترامب برهم صالح العراق



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