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قيادات وزارة الدفاع تعقد اجتماعًا عسكريًا طارئًا في مأرب
الجمعة, 24 يناير, 2020 08:20:00 صباحاً

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قيادات وزارة الدفاع تعقد اجتماعًا عسكريًا طارئًا في مأرب
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*يمن برس - متابعة خاصة

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اجتماعا عسكريا طارئًا في محافظة مأرب، لمناقشة التطورات الميدانية والعمليات القتالية في مختلف الجبهات.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية أن الاجتماع ضم المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، بحضور محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، وقائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني.

  ووقف الإجتماع على سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع والتي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهامها وواجباتها القتالية.

وأكد الاجتماع أن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة فيه مهما كلّف الأمر، وأن العمليات العسكرية مستمرة ضد جماعة الحوثي المتمردة في كافة المحاور والجبهات. 

وأشاد الإجتماع بمواقف قبائل مأرب والجوف وشبوة البيضاء وأبين وكل أبناء اليمن لمساندتهم قوات الجيش في حربها ضد جماعة الحوثي.


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خاص - يمن برس

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