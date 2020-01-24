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إعلامي يمني يزور نقاط التماس في نهم ويكشف عن مستجدات المعارك

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*يمن برس - متابعة خاصة



كشف الإعلامي السابق في قناة الشرعية “مصطفى القطيبي”، عن آخر مستجدات معارك نهم شرق صنعاء ومأرب.



وقال القطيبي في منشورات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "للتو عائد من أعلى قمة جبل هيلان ومن أقرب نقطة تماس والأمور طيبة وتحتاج إلى جهود كبيرة ودعم".



وأضاف "لا ينقص الجيش الا الدعم بالسلاح أما الرجال فهم موجودين بشكل كبير وبشجاعة منقطعة النظير".



وتابع "وبالنسبة لنهم معارك كر وفر وقتلى الحوثيين بالعشرات وأسراهم بالعشرات ولكنهم مجهزين الألف على طول جبهات نهم بطول ١٣٣كليو".



وأفاد "الميمنة تقدم كبير للجيش والميسرة معارك كر وفر والحوثي أسقط بعض التباب البسيطة بعد معارك طاحنة وخسائر كبيرة في صفوفه جبهة القلب الأمور متماسكة"..



واختتم" بكل صدق المعركة في نهم صعبة وقوية وتحتاج تحرك كبير وقوي ودعم طيران ودعم عاجل بالسلاح".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف الإعلامي السابق في قناة الشرعية “مصطفى القطيبي”، عن آخر مستجدات معارك نهم شرق صنعاء ومأرب.وقال القطيبي في منشورات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "للتو عائد من أعلى قمة جبل هيلان ومن أقرب نقطة تماس والأمور طيبة وتحتاج إلى جهود كبيرة ودعم".وأضاف "لا ينقص الجيش الا الدعم بالسلاح أما الرجال فهم موجودين بشكل كبير وبشجاعة منقطعة النظير".وتابع "وبالنسبة لنهم معارك كر وفر وقتلى الحوثيين بالعشرات وأسراهم بالعشرات ولكنهم مجهزين الألف على طول جبهات نهم بطول ١٣٣كليو".وأفاد "الميمنة تقدم كبير للجيش والميسرة معارك كر وفر والحوثي أسقط بعض التباب البسيطة بعد معارك طاحنة وخسائر كبيرة في صفوفه جبهة القلب الأمور متماسكة"..واختتم" بكل صدق المعركة في نهم صعبة وقوية وتحتاج تحرك كبير وقوي ودعم طيران ودعم عاجل بالسلاح".







اعلامي يمني يكشف مستجدات الأحداث



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