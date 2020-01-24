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هكذا تتخلصون من أعراض الإنفلونزا خلال 24 ساعة

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*يمن برس - متابعة خاصة

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد التي عادة ما تتسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم والعطاس وانسداد الأنف وسيلانه، إضافة إلى الشعور بالوهن العام وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.



وبحسب الخبراء فإن علاج الأعراض في وقت مبكر بما فيه الكفاية يمكن أن يؤدي إلى الشفاء التام قبل تفاقم الحالة.



فيما يلي بعض النصائح التي يمكن من خلالها التخلص من أعراض نزلات البرد خلال 24 ساعة فقط، بحسب ما أوردت صحيفة "ميرور" أونلاين البريطانية:



1- في الصباح



يقول البروفيسور رون إكليس، وهو خبير في أمراض البرد والإنفلونزا وأستاذ فخري بجامعة كارديف، إن بدء اليوم بحمام ساخن يمكن أن "يخفف من الإفرازات" في أنوفنا لأن البخار يساعد في إزالة الجيوب الأنفية. ويمكن للمياه الدافئة أيضاً أن تخلصنا من آلام الأطراف الناجمة عن الإنفلونزا.



كما ينصح البروفيسور إكليس بتناول جرعة من فيتامين (C) عن طريق تضمين البرتقال أو الكيوي في وجبة الإفطار، أو تناول التوت مع العصيدة. ويوصي إكليس بتجنب تناول الشاي والقهوة لأن محتويات هاذين المشروبين من الكافيين قد تؤدي إلى زيادة الجفاف.



من جهتها توصي جولي سيلفر، أخصائية العلاج الغذائي، باستنشاق الملح والماء للمساعدة في تحسين النظام التنفسي والتخفيف من السعال والعطاس.



2- بعد الظهر



أوصت الدكتورة سارة بروير، بالبقاء في الداخل والحفاظ على تدفئة الجسم إن كنت تشعر بالبرد. إضافة إلى أن البقاء في المنزل يحد من انتشار العدوى. وإذا اضطررت إلى الخروج، ارتدي وشاحاً حول أنفك للحفاظ على دفئه واستخدم رذاذ الأنف المرطب، إذا لزم الأمر. كما يُنصح بتناول الحساء والطعام الدافئ المغذي الذي يساعد في الشعور بالتحسن.



إضافة إلى ما سبق، يُنصح بالحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء والسوائل، وتناول المكسرات لأنها تحتوي على السيلينيوم الذي يدعم جهاز المناعة.



3- في المساء



ينصح الخبراء بتناول الأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة التي تهيج بطانة الأنف وتجعل من السهل تنظيفها والشعور بالتحسن الفوري. بالنسبة للدواء، يوصي الأخصائيون بتناول مزيج من الباراسيتامول والإيبوبروفين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد التي عادة ما تتسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم والعطاس وانسداد الأنف وسيلانه، إضافة إلى الشعور بالوهن العام وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.وبحسب الخبراء فإن علاج الأعراض في وقت مبكر بما فيه الكفاية يمكن أن يؤدي إلى الشفاء التام قبل تفاقم الحالة.فيما يلي بعض النصائح التي يمكن من خلالها التخلص من أعراض نزلات البرد خلال 24 ساعة فقط، بحسب ما أوردت صحيفة "ميرور" أونلاين البريطانية:1- في الصباحيقول البروفيسور رون إكليس، وهو خبير في أمراض البرد والإنفلونزا وأستاذ فخري بجامعة كارديف، إن بدء اليوم بحمام ساخن يمكن أن "يخفف من الإفرازات" في أنوفنا لأن البخار يساعد في إزالة الجيوب الأنفية. ويمكن للمياه الدافئة أيضاً أن تخلصنا من آلام الأطراف الناجمة عن الإنفلونزا.كما ينصح البروفيسور إكليس بتناول جرعة من فيتامين (C) عن طريق تضمين البرتقال أو الكيوي في وجبة الإفطار، أو تناول التوت مع العصيدة. ويوصي إكليس بتجنب تناول الشاي والقهوة لأن محتويات هاذين المشروبين من الكافيين قد تؤدي إلى زيادة الجفاف.من جهتها توصي جولي سيلفر، أخصائية العلاج الغذائي، باستنشاق الملح والماء للمساعدة في تحسين النظام التنفسي والتخفيف من السعال والعطاس.2- بعد الظهرأوصت الدكتورة سارة بروير، بالبقاء في الداخل والحفاظ على تدفئة الجسم إن كنت تشعر بالبرد. إضافة إلى أن البقاء في المنزل يحد من انتشار العدوى. وإذا اضطررت إلى الخروج، ارتدي وشاحاً حول أنفك للحفاظ على دفئه واستخدم رذاذ الأنف المرطب، إذا لزم الأمر. كما يُنصح بتناول الحساء والطعام الدافئ المغذي الذي يساعد في الشعور بالتحسن.إضافة إلى ما سبق، يُنصح بالحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء والسوائل، وتناول المكسرات لأنها تحتوي على السيلينيوم الذي يدعم جهاز المناعة.3- في المساءينصح الخبراء بتناول الأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة التي تهيج بطانة الأنف وتجعل من السهل تنظيفها والشعور بالتحسن الفوري. بالنسبة للدواء، يوصي الأخصائيون بتناول مزيج من الباراسيتامول والإيبوبروفين.







طرق للتخلص أعراض الإنفلونزا



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