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بالفيديو كاهن فرعوني محنط يتكلم بعد ثلاثة آلاف عام من وفاته
الجمعة, 24 يناير, 2020 06:32:00 مساءً

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بالفيديو كاهن فرعوني محنط يتكلم بعد ثلاثة آلاف عام من وفاته
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*يمن برس - متابعات

استطاع العلماء البريطانيون استعادة صوت كاهن يدعى بـ "نسيامون" الذي توفي في مصر منذ نحو 3 آلاف عام.

واستعان العلماء والمهندسون بالماسح الضوئي للأشعة المقطعية كي يشكلوا نموذجا ثلاثي الأبعاد لأعضاء كلام الكاهن المتوفي، ثم طبعوه بطابعة ثلاثية الأبعاد (3D ) ليربطوه بحنجرة اصطناعية ومكبرات الصوت ويسجلوا ما كان بمقدور الكاهن إطلاقه.

وقال العلماء إن الحنجرة الكمبيوترية أطلقت صوتا متوسطا بين "آ" و"إي". ويمكن سماعه في المقطع الملحق بالخبر الذي قدمه العلماء.

يذكر أن نسيامون (Nesyamun) هو من أكثر المومياوات شهرة تحفظ في متحف ليدز في بريطانيا. وعثر على تابوت حجري برفات الكاهن أثناء إجراء الحفريات في معبد الإله آمون في مصر.

ومن المعلوم أن رجل الدين عاش في مصر أيام فرعون رمسيس الـ11 وتوفي بسن يناهز 50 عاما. وحفر على تابوته طلب وجهه للآلهة بإعادة الكلام إليه.


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خاص - يمن برس

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