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10 آلاف مقاتل بقيادة "العرادة" يقلبون موازين المعركة في جبهة نهم
الجمعة, 24 يناير, 2020 08:30:00 مساءً

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10 آلاف مقاتل بقيادة "العرادة" يقلبون موازين المعركة في جبهة نهم
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*يمن برس - خاص
قال مصدر قبلي إن آلاف المسلحين من أبناء قبائل مأرب بقيادة المحافظ سلطان العرادة توجهوا اليوم الجمعة لإسناد قوات الجيش الوطني في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وأوضح المصدر لـ"يمن برس" أن أكثر من 10 آلاف مقاتل من أبناء مأرب يقودهم العرادة وصلوا إلى منطقة الفرضة لفك الحصار عن معسكرها الذي يفرض عليه الحوثيون حصاراً منذ مساء أمس الخميس.

وأكد المصدر أن معارك عنيفة تدور منذ ساعات بين الحوثيين وقوات الجيش بالقرب من معسكر الفرضة بمديرية نهم.

وأعلنت قبائل محافظة مأرب النفير العام لمساندة قوات الجيش الوطني في فرضة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وشن الحوثيون أمس الخميس هجوماً هو الأعنف على الإطلاق في جبال “نهم”، وتمكنوا من السيطرة على سلسلة جبال المنار الذي يشرف على مناطق استراتيجية ويقطع الإمداد عن معسكر “فرضة نهم”.
 


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خاص - يمن برس

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