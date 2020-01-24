تحذير هام من الأرصاد بشأن تقلبات الطقس غداً السبت

*يمن برس - متابعة خاصة
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الصادرة اليوم الجمعة أن حالة عدم استقرار تشهدها معظم المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري والسواحل الغربية والجنوبية الغربية.
وأشار إلى هطول أمطار منذ يوم أمس على بعض المحافظات الجبلية والسواحل الجنوبية والغربية تراوحت بين المتوسطة والخفيفة.
ونبه المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأمطار وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول محذراً سائقي المركبات في الطرق الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابوة والضباب.
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