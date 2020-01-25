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وثيقة: جماعة الحوثي اخترقت اتصالات الجيش ووجهت دعوات للانسحاب
السبت, 25 يناير, 2020 01:01:00 صباحاً

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وثيقة: جماعة الحوثي اخترقت اتصالات الجيش ووجهت دعوات للانسحاب
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*يمن برس - خاص

أكدت وثيقة حصل عليها "يمن برس" أن جماعة الحوثي اخترقت ليلة أمس الخميس أجهزة الاتصالات اللاسلكية للجيش الوطني وتمكنت من دعوة جميع الوحدات للإنسحاب من جبهات نهم.

وقال مصدر عسكري إن الحوثيين تمكنوا من قرصنة أجهزة الاتصالات وفك الشفرات ومناداة الوحدات بالانسحاب بإخبارهم بأن جميع المواقع من حولهم سقطت وعليهم الانسحاب.

ووفقا للمصدر فقد تمكن الحوثيون من إقناع جميع الوحدات خلال ساعات قليلة من نهم إلى مفرق الجوف قبل أن ينتبه قادة الجيش أن هناك قرصنة على الاتصالات.
يمن برس - وثيقة: جماعة الحوثي اخترقت اتصالات الجيش ووجهت دعوات للانسحاب



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خاص - يمن برس

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