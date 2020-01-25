عاجل: قوات أمنية تلقي القبض على عصابات مسلحة حاولت إرباك الوضع وإثارة الفوضى في مأرب
*يمن برس -خاص
تمكنت الأجهزة الأمنية قبل قليل من القبض على عصابات مسلحة تعمل على إثارة الفوضى في محافظة مأرب شمالي البلاد.
وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من العصابات داخل مدينة المجمع عاصمة المحافظة .
وأضاف المصدر أن العصابات المسلحة كان تستعد لإثارة الفوضى وإرباك الوضع في ظل احتدام المعارك بين الحكومة الشرعية والحوثيين في جبهات نهم و صرواح والجوف.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض قبل يومين على خليتين حوثيتين تقوم برفع احداثيات الصواريخ وتصحيح أهدافها..
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