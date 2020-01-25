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قمة مرتقبة بين "شعب حضرموت" و"وحدة عدن" في نهائي الدوري التنشيطي بـ"سيئون"
السبت, 25 يناير, 2020 05:10:00 مساءً

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قمة مرتقبة بين "شعب حضرموت" و"وحدة عدن" في نهائي الدوري التنشيطي بـ"سيئون"
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*يمن برس -سيئون
تختتم غداً الأحد، مباريات الدوري التنشيطي لكرة القدم، بلقاء شعب حضرموت مع وحدة عدن، في لقاء النهائي على الملعب الاولمبي بمدينة سيئون.

 وتخطى فريق شعب حضرموت، نظيره التلال بهدف وحيد في مباراة نصف النهائي، ليلتقي في المباراة الختامية مع وحدة عدن، في إعادة للمواجهة بعد أن التقيا في مباريات المجموعة الأولى وانتهى اللقاء بالتعادل، بهدف لمثله. 

ووصل الفريق الحضرمي إلى النهائي رغم البداية المتواضعة حيث خسر أمام أهلي صنعاء بخمسة أهداف مقابل هدف في مرحلة المجموعات وهي المباراة التي ألغيت لاحقاً، وكسبها الشعب، ليواصل طريقه نحو اللقب.


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خاص - يمن برس

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