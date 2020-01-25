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"مجلس الشباب العالمي - اليمن" يُمنح الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة "فيديو"

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*يمن برس - خاص

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، الخميس الموافق 23 يناير 2020، على توصية اللجنة المعنية بشؤون المنظمات غير الحكومية، بمنح مجلس الشباب العالمي - اليمن، الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، ليتمكن من استكمال جهوده في تحقيق التنمية ومواصلة العمل الإنساني في اليمن.



وقال رئيس المجلس المهندس طارق حسان: لـ"يمن برس"، "إن هذه الصفة الاستشارية ستمكن المجلس، من الانخراط بفاعلية في عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية، وكذلك في عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى جانب البرامج والصناديق ووكالات الأمم المتحدة بطرق متعددة".



وأضاف المهندس حسان، أن هذه الصفة الاستشارية ستمكن المجلس من حضور ومراقبة جميع إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس، والمشاركة في مناقشات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية، وتنظيم "نشاطات موازية" بشأن القضايا ذات الصلة بأعمال مجلس حقوق الإنسان والاجتماعات الأممية الأخرى.



وأشار المهندس طارق حسان، إلى أن "المجلس كان قد شارك في العديد من الاجتماعات الأممية المعنيه بالتنمية المستدامة، وأن منح الصفة الاستشارية للمجلس يأتي ليساعده على استكمال مهمته في عمليه التنمية والحضور الفعال على المستوى الدولي من أجل تعزيز حضور اليمن .



مؤكدًا أن الموافقة على طلب قبول المجلس كجهة استشارية أتت بعد أن استوفى جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية، وبعد مناقشة طلبه بعناية ومهنية وموافقة جميع أعضاء اللجنة.



الجدير ذكره أن منح هذه الصفة الاستشارية لمؤسسات المجتمع المدني، يأتي بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996، حيث تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها، ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.



*مجلس الشباب العالمي - اليمن، منظمة غير حكومية وغير ربحية، تستهدف الشباب والمجتمع على وجه التحديد. منذ عام 2012، ساهم المجلس في تنمية الشباب والمجتمع من خلال برامجه وتدخلاته، إما بدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية، أو أنشطة التمويل الذاتي. لا تركز نطاق البرامج والأنشطة على الشباب والنساء فحسب، بل تركز أيضًا على المجتمع ككل. وتشمل مشاريعها المياه والاصحاح البيئي والتغذية والزراعة والامن الغذائي والصحة والطاقة والبيئة وتغير المناخ بالإضافة إلى تنمية الشباب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، الخميس الموافق 23 يناير 2020، على توصية اللجنة المعنية بشؤون المنظمات غير الحكومية، بمنح مجلس الشباب العالمي - اليمن، الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، ليتمكن من استكمال جهوده في تحقيق التنمية ومواصلة العمل الإنساني في اليمن.وقال رئيس المجلس المهندس طارق حسان: لـ"يمن برس"، "إن هذه الصفة الاستشارية ستمكن المجلس، من الانخراط بفاعلية في عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية، وكذلك في عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى جانب البرامج والصناديق ووكالات الأمم المتحدة بطرق متعددة".وأضاف المهندس حسان، أن هذه الصفة الاستشارية ستمكن المجلس من حضور ومراقبة جميع إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس، والمشاركة في مناقشات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية، وتنظيم "نشاطات موازية" بشأن القضايا ذات الصلة بأعمال مجلس حقوق الإنسان والاجتماعات الأممية الأخرى.وأشار المهندس طارق حسان، إلى أن "المجلس كان قد شارك في العديد من الاجتماعات الأممية المعنيه بالتنمية المستدامة، وأن منح الصفة الاستشارية للمجلس يأتي ليساعده على استكمال مهمته في عمليه التنمية والحضور الفعال على المستوى الدولي من أجل تعزيز حضور اليمن .مؤكدًا أن الموافقة على طلب قبول المجلس كجهة استشارية أتت بعد أن استوفى جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية، وبعد مناقشة طلبه بعناية ومهنية وموافقة جميع أعضاء اللجنة.الجدير ذكره أن منح هذه الصفة الاستشارية لمؤسسات المجتمع المدني، يأتي بناء على توصية من لجنة الأمم التحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، بما يتيحه قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996، حيث تمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها، ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة.*مجلس الشباب العالمي - اليمن، منظمة غير حكومية وغير ربحية، تستهدف الشباب والمجتمع على وجه التحديد. منذ عام 2012، ساهم المجلس في تنمية الشباب والمجتمع من خلال برامجه وتدخلاته، إما بدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية، أو أنشطة التمويل الذاتي. لا تركز نطاق البرامج والأنشطة على الشباب والنساء فحسب، بل تركز أيضًا على المجتمع ككل. وتشمل مشاريعها المياه والاصحاح البيئي والتغذية والزراعة والامن الغذائي والصحة والطاقة والبيئة وتغير المناخ بالإضافة إلى تنمية الشباب.

- فيديو :









مجلس الشباب العالمي - اليمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمم المتحدة



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