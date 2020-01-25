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"فيسبوك" يتعرض لعطل مفاجئ مساء اليوم

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*يمن برس -متابعة خاصة

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، "فيسبوك"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم السبت.



وحدث العطل لدى آلاف المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.



وشكا مستخدمو "فيسبوك" من عدم تمكنهم من إعادة تحميل صفحة الأخبار الخاصة بهم، بينما شكا البعض الآخر من عدم قدرته على تسجيل الدخول إلى حسابه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وقال ما يقرب من 2000 مستخدم داخل المملكة المتحدة، أنهم واجهوا عطل "فيسبوك" خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمر خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".



​وسبق لمنصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن تعرضت لأعطال خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تعرض إلى جانب منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام"، التابعة له لعطل ضرب معظم دول العالم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، "فيسبوك"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم السبت.وحدث العطل لدى آلاف المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.وشكا مستخدمو "فيسبوك" من عدم تمكنهم من إعادة تحميل صفحة الأخبار الخاصة بهم، بينما شكا البعض الآخر من عدم قدرته على تسجيل الدخول إلى حسابه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.وقال ما يقرب من 2000 مستخدم داخل المملكة المتحدة، أنهم واجهوا عطل "فيسبوك" خلال الـ24 ساعة الماضية.وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمر خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".​وسبق لمنصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن تعرضت لأعطال خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تعرض إلى جانب منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام"، التابعة له لعطل ضرب معظم دول العالم.







فيسبوك عطل مفاجئ انستغرام



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