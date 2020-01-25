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على خلفية انتشار كورونا.. تحذير هام للطلاب والمقيمين اليمنيين في الصين
السبت, 25 يناير, 2020 09:15:00 مساءً

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على خلفية انتشار كورونا.. تحذير هام للطلاب والمقيمين اليمنيين في الصين
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*يمن برس - خاص
حذرت السفارة اليمنية في الصين الطلاب والمقيمين اليمنيين بكافة المدن الصينية، من تفشي فيروس كورونا.

ودعت السفارة في تغريدة على "تويتر" الطلاب وجميع اليمنيين المقيمين في كل المدن الصينية عامة، ومدينة ووهان خاصة، إلى الالتزام بالتوجيهات الصينية حرصاً على سلامتهم.

وشددت على ضرورة التواصل بها في الحالات الطارئة على الارقام التالية :- 13522833065 – 13810313045 ".

وأعلنت الصين اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 1372 حالة داخل البلاد، وإن 41 شخصا توفوا بالفيروس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش).


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خاص - يمن برس

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