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الأرصاد: اضطرابات جوية وأمطار متفاوتة الشدة غداً الأحد
السبت, 25 يناير, 2020 09:37:00 مساءً

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امطار صنعاء
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امطار صنعاء

*يمن برس - متابعة خاصة
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء الغائمة التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والسواحل الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأكد المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء في أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والتي قد تمتد إلى المناطق الصحراوية الداخلية خلال ساعات المساء.

ونبه المركز المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأدوية ومجاري السيول، كما نبه سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابورة والضباب.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطرابات البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.
 


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خاص - يمن برس

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