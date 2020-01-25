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الحوثيون يشنون أكبر هجوم لإسقاط مأرب والطيران يتدخل

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*يمن برس - خاص

اندلعت معارك عنيفة اليوم السبت، بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني في تخوم مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن الحوثيون شنوا هجوماً كبيراً على مواقع الجيش في منطقة مجزر بهدف قطع الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والجوف.



وأوضح المصدر أن قوات الجيش تحاول صد الهجوم بإسناد من طيران التحالف مشيراً إلى أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة.



في سياق متصل تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في هيلان الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب ويربطها مع جبهة نهم.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت معارك عنيفة اليوم السبت، بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني في تخوم مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن الحوثيون شنوا هجوماً كبيراً على مواقع الجيش في منطقة مجزر بهدف قطع الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والجوف.وأوضح المصدر أن قوات الجيش تحاول صد الهجوم بإسناد من طيران التحالف مشيراً إلى أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة.في سياق متصل تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في هيلان الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب ويربطها مع جبهة نهم.







اليمن مأرب هجوم



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