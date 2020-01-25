 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يشنون أكبر هجوم لإسقاط مأرب والطيران يتدخل
الحوثيون يشنون أكبر هجوم لإسقاط مأرب والطيران يتدخل
السبت, 25 يناير, 2020 10:20:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحوثيون يشنون أكبر هجوم لإسقاط مأرب والطيران يتدخل
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
اندلعت معارك عنيفة اليوم السبت، بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني في تخوم مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن الحوثيون شنوا هجوماً كبيراً على مواقع الجيش في منطقة مجزر بهدف قطع الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تحاول صد الهجوم بإسناد من طيران التحالف مشيراً إلى أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة.

في سياق متصل تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في هيلان الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب ويربطها مع جبهة نهم.
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2525
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©