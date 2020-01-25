أول مكرمة من سلطان عمان الجديد لأهل اليمن

*يمن برس - سقطرى
وصلت إلى مطار سقطرى الدولي اليوم السبت، أولى طائرات الجسر الجوي العماني على متنها مواد اغاثية وإيوائية مقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية للمتضررين والمحتاجين من أبناء المحافظة.
وثمن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي مواقف الأشقاء في سلطنة عمان وما يقدمونه من دعم إغاثي وإنساني للمحافظة وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
يشار إلى أن طائرات الجسر الجوي العماني ستتواصل الى مطار سقطرى الدولي حتى يوم الاثنين القادم بمجموع 10 رحلات محملة بالمواد الغذائية والايوائية للمحافظة
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك