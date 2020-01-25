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قبل شراء سيارة .. 6 علامات حاسمة تكشف تعرضها لحادث
السبت, 25 يناير, 2020 11:04:00 مساءً

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قبل شراء سيارة .. 6 علامات حاسمة تكشف تعرضها لحادث
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*يمن برس - متابعات

شدّدت مؤسسة "ديكرا" للفحوص الفنية قبل شراء سيارة مستعملة، على ضرورة التأكّد من عدم وقوع حادث لها، بإلقاء نظرة فاحصة على جميع أجزاء السيارة.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أن المشكلة تكمن في صعوبة التعرف على تعرض السيارة إلى حادث ما، بالنسبة للأشخاص العاديين، وأنه لا يمكن التعرف على سيارة وقع لها حادث من الوهلة الأولى، فالأضرار المخفية مثل الأخطاء الناتجة من أعمال الإصلاح بالهيكل أو عيوب الطلاء لا يمكن التعرف عليها، إلا من خلال البحث والتدقيق.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تتمثل علامات تعرض السيارة لحادث ما، في سوء غلق الأبواب والأغطية، والتفاوت في التآكل، واختلاف درجة اللون على الطلاء، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة، وتآكل الإطارات على نحو غير متساوٍ، وجنوح السيارة إلى اتجاه واحد في أثناء القيادة.

وفي النهاية تنصح "ديكرا"، بإسناد هذه المهمة لفني مختص، يمكنه التأكّد من عدم تعرض السيارة لحادث، من خلال مقياس سمك الطلاء وبرنامج التشخيص، وقبل كل شيء بالخبرة المناسبة.. كما يفضل إلقاء نظرة على دفتر خدمة وصيانة السيارة، وسؤال صاحبها عن "سبب البيع".


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خاص - يمن برس

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