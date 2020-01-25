شاهد.. أول فيديو من قلب المعارك الضارية بالقرب من العاصمة صنعاء
*يمن برس - خاص
بث المركز الإعلامي للقوات المسلحة، اليوم السبت، مشاهد من المعارك الدائرة بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
ويظهر الفيديو معارك عنيفة وقصف مكثف من مدفعية الجيش على مواقع الحوثيين في جبهة نهم التي تشهد معارك عنيفة لليوم الثامن على التوالي.
وتخوض قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، منذ صباح اليوم السبت، معارك هي الأعنف مع مسلحي الحوثيين، على امتداد جبهة نهم شرق صنعاء وجبل هيلان بمديرية صرواح غربي مأرب.
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