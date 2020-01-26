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مصر.. محمد علي يعلن اعتزاله السياسة وغلق صفحته على فيسبوك
الأحد, 26 يناير, 2020 12:31:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعات
أعلن رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، اليوم السبت، اعتزاله الحياة السياسية وغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأرجع محمد علي في بث مباشر على "فيسبوك" اعتزاله العمل السياسي إلى عدم خروج مظاهرات ضد النظام المصري في ذكرى ثورة يناير.
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