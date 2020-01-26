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عاجل.. انفجار ضخم يهز مدينة مأرب

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*يمن برس - خاص



أفاد سكان محليون بوقوع انفجار عنيف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في مدينة مأرب (شرقي اليمن).



وأوضحوا في تصريحات لـ"يمن برس" أن الانفجار ناتج عن غارة لطائرة بدون طيار استهدفت منزلاً في حي النسيم بمدينة مأرب.



ولم يُعرف حتى اللحظة تفاصيل أخرى حول القصف أو هوية الطائرة المسيرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفاد سكان محليون بوقوع انفجار عنيف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في مدينة مأرب (شرقي اليمن).وأوضحوا في تصريحات لـ"يمن برس" أن الانفجار ناتج عن غارة لطائرة بدون طيار استهدفت منزلاً في حي النسيم بمدينة مأرب.ولم يُعرف حتى اللحظة تفاصيل أخرى حول القصف أو هوية الطائرة المسيرة.







مارب انفجار قصف



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