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"إيران"تكشف عن الدولة التي يمكنها إنهاء الصراع في "اليمن"
الأحد, 26 يناير, 2020 02:36:00 مساءً

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"إيران"تكشف عن الدولة التي يمكنها إنهاء الصراع في "اليمن"
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*يمن برس -متابعة خاصة
أكد السفير الإيراني في سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي، أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة جادة من المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وقال السفير الإيراني أوله موئسبي، خلال اجتماعه مع السفير الدنماركي في السعودية والسفير غير المقيم في عمان والكويت والبحرين واليمن، إن "الأزمة في اليمن ليس لها حل عسكري وأن الحل الوحيد هو التفاوض، وسلطنة عمان مستعدة للتوسط في هذا الصدد، لكن على السعودية أن تبدي إرادة جادة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".


​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "الحوثيين" أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة  الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.


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خاص - يمن برس

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