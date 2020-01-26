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آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية (السعر الآن)
الأحد, 26 يناير, 2020 02:52:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يشهد الريال اليمني تحسنا طفيفا أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد سحب أكثر من 200 مليون دولار من الوديعة السعودية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 26 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء )) .
السعودي : 168
الدولار : 638
الإماراتي : 171
العماني : 1638
ذهب كسر 21 : 27,100
(( أسعار البيع ))
السعودي : 169
الدولار : 644
الإماراتي : 173
العماني : 1665
ذهب كسر 21 : 27,600
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