التعليم العالي تبشر الطلاب المبتعثين بانفراجة قريبة بشأن مستحقاتهم

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال كشوفات المساعدات المالية للطلاب المبتعثين للدارسين في الخارج، للربع الثالث من عام 2019م.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وكيل الوزارة لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري أن الخلاصة المالية تم تسليمها لرئاسة الوزراء لاعتمادها والبدء بإجراءات إرسالها عبر وزارة المالية إلى حسابات الملحقيات الثقافية بكافة دول الابتعاث.
وأشار إلى صدور توجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للبدء في إعداد كشوفات الربع الرابع 2019م والرسوم الدراسية 2019/2020م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقٌع لتسليمه.
ولفت الجفري إلى أن لجنة وزارية برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد باشرت عملها في البدء بإجراءات إصدار قرارات إيفاد لكل الطلاب اليمنيين الذين يستلمون مساعدات مالية من الوزارة في مختلف دول الابتعاث.
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