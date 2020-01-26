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جريمة مرعبة..العثور على جثة لاعب "مكسّر الجمجة" بعد تسجيله "هاتريك" لفريقه(تفاصيل+صورة)

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*يمن برس -متابعة خاصة

عثرت السلطات البريطانية على جثة اللاعب جوردان سينوت، البالغ من العمر 25 عاما، وعليها بجروح خطيرة، في الساعات الأولى من صباح السبت بمدينة ريتفورد.



وأكد نادي ماتلوك تاون، الذي يلعب بالدرجة السابعة في إنجلترا، خبر وفاة لاعبه، على صفحته الرسمية في تويتر، بعد أن سجل له سينوت 3 أهداف في آخر مباراة له مع الفريق.



وقال المحقق في القضية إن "الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي".



وبحسب تقارير الشرطة فإن المشتبهين بهم مجموعة مكونة من 8 رجال ونساء.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة بعد أن تم العثور على اللاعب فاقدا للوعي بسبب تكسير جمجمته



وقال المحقق في القضية إن "الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي".



وبحسب تقارير الشرطة فإن المشتبهين بهم مجموعة مكونة من 8 رجال ونساء.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عثرت السلطات البريطانية على جثة اللاعب جوردان سينوت، البالغ من العمر 25 عاما، وعليها بجروح خطيرة، في الساعات الأولى من صباح السبت بمدينة ريتفورد.وأكد نادي ماتلوك تاون، الذي يلعب بالدرجة السابعة في إنجلترا، خبر وفاة لاعبه، على صفحته الرسمية في تويتر، بعد أن سجل له سينوت 3 أهداف في آخر مباراة له مع الفريق.وقال المحقق في القضية إن "الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي".وبحسب تقارير الشرطة فإن المشتبهين بهم مجموعة مكونة من 8 رجال ونساء.ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة بعد أن تم العثور على اللاعب فاقدا للوعي بسبب تكسير جمجمتهوقال المحقق في القضية إن "الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي".وبحسب تقارير الشرطة فإن المشتبهين بهم مجموعة مكونة من 8 رجال ونساء.







لاعب بريطانيا الشرطة



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