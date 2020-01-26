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"عريس يمني" يستقبل ضيوفه بطريقة تحول الفرح إلى مأتم وفاجعة كبيرة (التفاصيل)

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إب

*يمن برس -خاص

تسببت الأعيرة النارية التي أطلقها عريس للتعبير عن فرحته في يوم عرسه بتحويل الفرح إلى حزن شديد بمحافظة إب وسط البلاد.



وقال المواطن "خالد القاضي" وهو مصدر مطلع على الحادثة لـ"يمن برس" إن عريساً قام بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء عند استقباله الضيوف الذين قدموا إلى منزله في منطقة الجعاشن وهو الأمر الذي أدى مقتل أحد أقاربه .



وأوضح القاضي أن العريس أطلق الرصاص جواً في الوقت الذي كان ابن عمه يجلس في سطح المنزل ، فقتلته رصاصة راجعة خرجت من بندقية العريس .



وتحول الفرح الذي كان يغمر منزل العريس إلى مأتم كبير وحزن شديد أصاب الأسرة جميعها .



وتتسبب الأعيرة النارية التي يتم إطلاقها في الأعراس بالكثير من الحوادث المشابهة وهو ما جعل الجهات المعنية تحذر منها نظرا لخطورتها على المواطنين .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تسببت الأعيرة النارية التي أطلقها عريس للتعبير عن فرحته في يوم عرسه بتحويل الفرح إلى حزن شديد بمحافظة إب وسط البلاد.وقال المواطن "خالد القاضي" وهو مصدر مطلع على الحادثة لـ"يمن برس" إن عريساً قام بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء عند استقباله الضيوف الذين قدموا إلى منزله في منطقة الجعاشن وهو الأمر الذي أدى مقتل أحد أقاربه .وأوضح القاضي أن العريس أطلق الرصاص جواً في الوقت الذي كان ابن عمه يجلس في سطح المنزل ، فقتلته رصاصة راجعة خرجت من بندقية العريس .وتحول الفرح الذي كان يغمر منزل العريس إلى مأتم كبير وحزن شديد أصاب الأسرة جميعها .وتتسبب الأعيرة النارية التي يتم إطلاقها في الأعراس بالكثير من الحوادث المشابهة وهو ما جعل الجهات المعنية تحذر منها نظرا لخطورتها على المواطنين .







عريس الرصاص إب



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