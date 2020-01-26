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الملك سلمان يصدر قرارا ملكيا بشأن 24 قاضيا في المملكة
الأحد, 26 يناير, 2020 04:59:00 مساءً

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الملك سلمان
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الملك سلمان

*يمن برس -متابعة خاصة
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا جديدا، بترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن "الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (وكيل محكمة /ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية سبعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وأشار إلى أن "هذا الأمر الملكي، وما سبقه من أوامر ملكية، تجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين.


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خاص - يمن برس

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