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الحوثي يزحف باتجاه مدينة الحزم وسط أنباء عن سيطرته على مدينة "براقش" التاريخية في الجوف
الأحد, 26 يناير, 2020 08:21:00 مساءً

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الحوثي يزحف باتجاه مدينة الحزم وسط أنباء عن سيطرته على مدينة "براقش" التاريخية في الجوف
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*يمن برس -الجوف
كشفت مصادر ميدانية عن تراجع قوات الجيش إلى مواقع على حدود محافظة مارب، بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي على معسكر اللواء 312 الواقع على تلة فرضة نهم، في المديرية الواقعة شرق محافظة صنعاء. 

ويأتي ذلك بعد أن فرض الحوثيون سيطرتهم على جبال يام الاستراتيجية، خلال الأيام الماضية، بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وبث الحوثيون مقاطع فيديو لقياداتهم العسكرية وهي تتجول في المواقع العسكرية للجيش، من بينها معسكر الفرضة.

وفي ذات الاتجاه سيطر عناصر ميليشيا الحوثي على مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مأرب وتقوم بالزحف باتجاه مدينة الحزم بعد أن نقلت ثقلها العسكري إلى المحافظة  .

وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة تدور في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومارب، إذ يحاول الحوثيون السيطرة على المنطقة بعد ساعات من سيطرتهم على المثلث الرابط بين محافظات الجوف ومارب وصنعاء.

كما تدور معارك عنيفة بين الجانبين في مديرية المتون، وبحسب المصدر فإن الحوثيين يشنون هجوماً عنيفاً للسيطرة على المجمع الحكومي.

ويأتي ذلك بعد أن فرض الحوثيون سيطرتهم على جبال يام الاستراتيجية، خلال الأيام الماضية، بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وبث الحوثيون مقاطع فيديو لقياداتهم العسكرية وهي تتجول في المواقع العسكرية للجيش، من بينها معسكر الفرضة.

وفي ذات الاتجاه سيطر عناصر ميليشيا الحوثي على مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب.

 

وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة تدور في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومارب، إذ يحاول الحوثيون السيطرة على المنطقة بعد ساعات من سيطرتهم على المثلث الرابط بين محافظات الجوف ومارب وصنعاء.

كما تدور معارك عنيفة بين الجانبين في مديرية المتون، وبحسب المصدر فإن الحوثيين يشنون هجوماً عنيفاً للسيطرة على المجمع الحكومي.


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خاص - يمن برس

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