الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إحباط محاولة تهريب آثار ومخطوطات رسولية في تعز

إحباط محاولة تهريب آثار ومخطوطات رسولية في تعز

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -تعز

أعلنت قوات الشرطة العسكرية بمدينة تعز، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب مخطوطات وآثار من المدينة.



وقالت الشرطة العسكرية في بيان لها، إنها تمكنت من القبض على عصابة التهريب في نقطة الهنجر غرب المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



وأضافت، أنها سلمت المخطوطات والآثار المقبوضة إلى مدير عام المتاحف رمزي الدميني، بحضور وكيل وزارة الثقافة عبدالهادي العزعزي، ومدير الآثار أحمد جسار ورئيس أركان محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ..



وأكد قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، على أهمية الحفاظ على الآثار فهي أولاً وقبل كل شيء تعتبر الدليل المادي على وجود الشعب وأحقيته بأرضه التي يقيم عليها.



بدوره أشاد وكيل وزارة الثقافة بالجهود التي توليها الشرطة العسكرية في منع خروج المخطوطات والآثار التي تمثل الهوية اليمنية وجزء أصيل من تاريخنا الحضاري.



وأوضح العزعزي أن الآثار والمخطوطات التي عُثر عليها يقدر عمرها بـ 700سنة، من حيث شكل الخط والإنتاج الذي أُنتجت فيه ،وتعود إلى فترة تعز الإسلامية المزدهرة، إبان حكم الدولة الرسولية وتعطينا نظرة عن عمق وتجذر مدينة تعز تاريخيًا.



من جهته أوضح مدير المتاحف أنه العملية التي تضبط آثار هي الثانية في نقطة الهنجر..معتبرا عمليات التهريب محاولة لإفراغ تعز من محتواها التاريخي والأثري لما للآثار من دور كبير في ربط الماضي بالحاضر والمستقبل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت قوات الشرطة العسكرية بمدينة تعز، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب مخطوطات وآثار من المدينة.وقالت الشرطة العسكرية في بيان لها، إنها تمكنت من القبض على عصابة التهريب في نقطة الهنجر غرب المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.وأضافت، أنها سلمت المخطوطات والآثار المقبوضة إلى مدير عام المتاحف رمزي الدميني، بحضور وكيل وزارة الثقافة عبدالهادي العزعزي، ومدير الآثار أحمد جسار ورئيس أركان محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ..وأكد قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، على أهمية الحفاظ على الآثار فهي أولاً وقبل كل شيء تعتبر الدليل المادي على وجود الشعب وأحقيته بأرضه التي يقيم عليها.بدوره أشاد وكيل وزارة الثقافة بالجهود التي توليها الشرطة العسكرية في منع خروج المخطوطات والآثار التي تمثل الهوية اليمنية وجزء أصيل من تاريخنا الحضاري.وأوضح العزعزي أن الآثار والمخطوطات التي عُثر عليها يقدر عمرها بـ 700سنة، من حيث شكل الخط والإنتاج الذي أُنتجت فيه ،وتعود إلى فترة تعز الإسلامية المزدهرة، إبان حكم الدولة الرسولية وتعطينا نظرة عن عمق وتجذر مدينة تعز تاريخيًا.من جهته أوضح مدير المتاحف أنه العملية التي تضبط آثار هي الثانية في نقطة الهنجر..معتبرا عمليات التهريب محاولة لإفراغ تعز من محتواها التاريخي والأثري لما للآثار من دور كبير في ربط الماضي بالحاضر والمستقبل.







الشرطة العسكرية آثار مخطوطات



شارك الخبر أصدقاءك:



307

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







