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الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب للموظفين
الأحد, 26 يناير, 2020 09:59:00 مساءً

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الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب للموظفين

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت وزارة المالية في حكومة الحوثيين استكمال إجراءات صرف نصف مرتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الخاضغة لسيطرة الحوثيين عن مصدر بوزارة المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٠م.

وكان الحوثيون أصدروا قرارا بصرف نصف راتب للموظفين بشكل منتظم كل شهرين.


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خاص - يمن برس

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