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بعد أسبوعين من وفاة والده.. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا ويتعرض لانتقادات واسعة

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*يمن برس - متابعات

أثار المطرب المصري المشهور، إيهاب توفيق، موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره الأول إثر وفاة والده، حيث أقام حفلا غنائيا في أحد نوادي القاهرة.



وظهر توفيق، قبل يومين، بلحية خفيفة، على مسرح نادي "Cairo Jazz Club" بعد 15 يوما من وفاة والده جراء حريق شب في فيلة النجم المصري بمدينة نصر.



وتعرض توفيق لانتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين بسبب إحيائه حفلا بعد أيام من وفاة والده، فيما سخر البعض الآخر من إطلاق لحيته حزنا على أبيه في الوقت الذي يغني ويرقص فيه، بينما رد آخرون بالقول إن حزنه في القلب وهو لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده. أثار المطرب المصري المشهور، إيهاب توفيق، موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره الأول إثر وفاة والده، حيث أقام حفلا غنائيا في أحد نوادي القاهرة.وظهر توفيق، قبل يومين، بلحية خفيفة، على مسرح نادي "Cairo Jazz Club" بعد 15 يوما من وفاة والده جراء حريق شب في فيلة النجم المصري بمدينة نصر.وتعرض توفيق لانتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين بسبب إحيائه حفلا بعد أيام من وفاة والده، فيما سخر البعض الآخر من إطلاق لحيته حزنا على أبيه في الوقت الذي يغني ويرقص فيه، بينما رد آخرون بالقول إن حزنه في القلب وهو لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده. وتوفي أحمد توفيق، والد الفنان المصري، صباح 9 يناير الجاري جراء اندلاع حريق داخل فيلا الفنان، متأثرا بالاختناق.





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مصر ايهاب توفيق حفل



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