مسؤول حكومي في الحديدة: وصول دفعة من السلاح الإيراني لجماعة الحوثي

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*يمن برس - خاص

أكد مسؤول حكومي في محافظة الحديدة وصول كميات من السلاح الإيراني لجماعة الحوثي.



وقال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس" إن "‏كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثه وصلت إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء ‎الحديدة".



ودعا القديمي إلى التسريع في تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، مشيرًا إلى أن تحرير الحديدة سينهي الانقلاب ويمنع وصول أي دعم عسكري ويكسر الحوثيين في فتره وجيزة، حسب قوله.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مسؤول حكومي في محافظة الحديدة وصول كميات من السلاح الإيراني لجماعة الحوثي.وقال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس" إن "‏كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثه وصلت إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء ‎الحديدة".ودعا القديمي إلى التسريع في تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، مشيرًا إلى أن تحرير الحديدة سينهي الانقلاب ويمنع وصول أي دعم عسكري ويكسر الحوثيين في فتره وجيزة، حسب قوله.







وصول سلاح إيراني للحوثيين



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