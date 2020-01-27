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مسؤول حكومي في الحديدة: وصول دفعة من السلاح الإيراني لجماعة الحوثي
الإثنين, 27 يناير, 2020 08:40:00 صباحاً

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مسؤول حكومي في الحديدة: وصول دفعة من السلاح الإيراني لجماعة الحوثي
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*يمن برس - خاص
أكد مسؤول حكومي في محافظة الحديدة وصول كميات من السلاح الإيراني لجماعة الحوثي.

وقال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس" إن "‏كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثه وصلت إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء ‎الحديدة".

ودعا القديمي إلى التسريع في تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، مشيرًا إلى أن تحرير الحديدة سينهي الانقلاب ويمنع وصول أي دعم عسكري ويكسر الحوثيين في فتره وجيزة، حسب قوله. 


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خاص - يمن برس

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