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خطوط "آريانا" الأفغانية توضح حقيقة تحطم طائرتها التي تحمل 110 من المسافرين

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حطام طائرة

*يمن برس -متابعة خاصة

نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، اليوم الاثنين، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصا في ولاية غزني، شرقي البلاد.



وقالت الشركة الأفغانية، في بيان، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام".





وكان المتحدث باسم محافظ غزني، عارف نوري، قال، في تصريح لقناة "ون تي في" الأفغانية، اليوم الاثنين، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية تحطمت في منطقة ديه دياك بمحافظة غزني الاثنين"، لافتا إلى أن فريق التحقيقات في طريقه إلى موقع الحادث.



ونقلت "أريانا نيوز"، عن مسؤولين في برج مراقبة مطار هيرات، أن "الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأفغانية كان على متنها 110 أشخاص، ومتجهة من هيرات إلى دلهي في الهند"، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان هناك ناجون منهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، اليوم الاثنين، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصا في ولاية غزني، شرقي البلاد.وقالت الشركة الأفغانية، في بيان، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام".وكان المتحدث باسم محافظ غزني، عارف نوري، قال، في تصريح لقناة "ون تي في" الأفغانية، اليوم الاثنين، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية تحطمت في منطقة ديه دياك بمحافظة غزني الاثنين"، لافتا إلى أن فريق التحقيقات في طريقه إلى موقع الحادث.ونقلت "أريانا نيوز"، عن مسؤولين في برج مراقبة مطار هيرات، أن "الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأفغانية كان على متنها 110 أشخاص، ومتجهة من هيرات إلى دلهي في الهند"، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان هناك ناجون منهم.







الأفغانية تحطم طائرة أريانا



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