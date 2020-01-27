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الحوثيون يصلون قمة ثرة الإستراتيجية ويحشدون باتجاه أبين

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*يمن برس - متابعات

قالت مصادر محلية الإثنين، إن جماعة “الحوثي” دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى معسكر لواء المجد الواقع في مديرية مكيراس الرابطة كما شوهدت آليات عسكرية تابعة للجماعة وهي في طريقها إلى عقبة ثرة الجبلية التي تفصل بين مديريتي مكيراس ولودر شمالي شرقي أبين.



ونقل موقع "المصدر اونلاين" عن المصادر قولها، إن قوات الجماعة وصلت إلى أعلى قمة عقبة ثرة، وأن التعزيزات تضم شاحنات واطقم عسكرية تحمل على متنها أعدادا كبيرة من المجندين الجدد بينهم مهاجرون أفارقة يقدر درهم بعشرين مسلحاً".



ووفقاً للمصادر، فإن تعزيزات جماعة الحوثي التي وصلت إلى لواء المجد، قدمت من محافظة البيضاء، لدعم قوات الجماعة في مكيراس.



وكانت جماعة الحوثي قد شنت هجوما عنيفا على مواقع تابعة للقوات الحكومية وسط وأسفل العقبة الجبلية، وعقب ذلك الهجوم المدفعي مواجهات عنيفة بين الطرفين، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية الإثنين، إن جماعة “الحوثي” دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى معسكر لواء المجد الواقع في مديرية مكيراس الرابطة كما شوهدت آليات عسكرية تابعة للجماعة وهي في طريقها إلى عقبة ثرة الجبلية التي تفصل بين مديريتي مكيراس ولودر شمالي شرقي أبين.ونقل موقع "المصدر اونلاين" عن المصادر قولها، إن قوات الجماعة وصلت إلى أعلى قمة عقبة ثرة، وأن التعزيزات تضم شاحنات واطقم عسكرية تحمل على متنها أعدادا كبيرة من المجندين الجدد بينهم مهاجرون أفارقة يقدر درهم بعشرين مسلحاً".ووفقاً للمصادر، فإن تعزيزات جماعة الحوثي التي وصلت إلى لواء المجد، قدمت من محافظة البيضاء، لدعم قوات الجماعة في مكيراس.وكانت جماعة الحوثي قد شنت هجوما عنيفا على مواقع تابعة للقوات الحكومية وسط وأسفل العقبة الجبلية، وعقب ذلك الهجوم المدفعي مواجهات عنيفة بين الطرفين، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.







اليمن الحوثي ابين



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