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دولة عربية تعلن استقبال رحلات جوية من مطار صنعاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن مطارات مصر ستستقبل رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي.



وقالت في بيان إنها ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.



وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن.



وكانت جماعة الحوثي كشفت الأسبوع الماضي، عن اتفاق مع منظمة الصحة العالمية على تسيير أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي في الثالث من فبراير القادم بحسب تأكيدات المنظمة الدولية.



ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، عن مطهر درويش رئيس الجسر اللجنة العليا الجسر الطبي قوله أن الاتفاق تم على نقل 30 مريض و30 مرافق في المرحلة الأولى.



وأعلن التحالف العربي أواخر نوفمبر الماضي عن فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية للمرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن مطارات مصر ستستقبل رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي.وقالت في بيان إنها ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن.وكانت جماعة الحوثي كشفت الأسبوع الماضي، عن اتفاق مع منظمة الصحة العالمية على تسيير أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي في الثالث من فبراير القادم بحسب تأكيدات المنظمة الدولية.ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، عن مطهر درويش رئيس الجسر اللجنة العليا الجسر الطبي قوله أن الاتفاق تم على نقل 30 مريض و30 مرافق في المرحلة الأولى.وأعلن التحالف العربي أواخر نوفمبر الماضي عن فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية للمرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.







اليمن مطار صنعاء مصر



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