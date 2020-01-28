الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / التحالف يعلن إعادة فتح مطار صنعاء

التحالف يعلن إعادة فتح مطار صنعاء

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

مطار صنعاء

*يمن برس - متابعات خاصة

أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، جسرا جويا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ لنقل المرضى ممن حالتهم مستعصية للعلاج في مصر والأردن.



وأكد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14 مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية“.



وأشار المالكي عبر تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن ”هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق، بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية“.



يشار إلى أن مطار صنعاء مغلق منذ أغسطس/آب 2016، أمام الرحلات الجوية باستثناء رحلات الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات الإنسانية والموظفين التابعين للمنظمات الدولية.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، جسرا جويا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ لنقل المرضى ممن حالتهم مستعصية للعلاج في مصر والأردن.وأكد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14 مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية“.وأشار المالكي عبر تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن ”هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق، بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية“.يشار إلى أن مطار صنعاء مغلق منذ أغسطس/آب 2016، أمام الرحلات الجوية باستثناء رحلات الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات الإنسانية والموظفين التابعين للمنظمات الدولية.







اليمن جسر جوي مطار صنعاء



شارك الخبر أصدقاءك:



1166

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







