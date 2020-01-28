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التحالف يعلن إعادة فتح مطار صنعاء
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 12:01:00 صباحاً

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مطار صنعاء
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مطار صنعاء

*يمن برس - متابعات خاصة
أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، جسرا جويا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ لنقل المرضى ممن حالتهم مستعصية للعلاج في مصر والأردن.

وأكد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14 مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية“.

وأشار المالكي عبر تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن ”هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق، بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية“.

يشار إلى أن مطار صنعاء مغلق منذ أغسطس/آب 2016، أمام الرحلات الجوية باستثناء رحلات الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات الإنسانية والموظفين التابعين للمنظمات الدولية.
 


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خاص - يمن برس

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