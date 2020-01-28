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العكيمي يخرج عن صمته ويعلق على تقدم الحوثيين نحو عاصمة الجوف

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، إن قوات الجيش الوطني في محور الجوف مسنودة برجال المقاومة الشعبية يستعدّون في كل الجبهات لتحرير ما تبقى من أراضي المحافظة.



وأكد العكيمي في تصريح نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وأبناء القبائل والمشايخ والأعيان يد واحدة ومتكاتفين في صف واحد تجاه الهجمات اليائسة التي تشنها جماعة الحوثي على المحافظة.



وكان محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي وجه دعوة عاجلة الى أبناء المحافظة وحثهم على الالتحام بالقوات المسلحة والدفاع عن مدينتهم .



ودعا العكيمي، أبناء محافظة الجوف، إلى الالتحام بقوات الجيش للدفاع عن مكتسباتهم وكرامتهم، وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدماً بما يليق بتاريخها العريق، والدفاع عنها بالغالي والنفيس.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، إن قوات الجيش الوطني في محور الجوف مسنودة برجال المقاومة الشعبية يستعدّون في كل الجبهات لتحرير ما تبقى من أراضي المحافظة.وأكد العكيمي في تصريح نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وأبناء القبائل والمشايخ والأعيان يد واحدة ومتكاتفين في صف واحد تجاه الهجمات اليائسة التي تشنها جماعة الحوثي على المحافظة.وكان محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي وجه دعوة عاجلة الى أبناء المحافظة وحثهم على الالتحام بالقوات المسلحة والدفاع عن مدينتهم .ودعا العكيمي، أبناء محافظة الجوف، إلى الالتحام بقوات الجيش للدفاع عن مكتسباتهم وكرامتهم، وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدماً بما يليق بتاريخها العريق، والدفاع عنها بالغالي والنفيس.







الجوف العكيمي الحزم



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