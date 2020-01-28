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عاجل.. قتلى وجرحى من قوات الجيش بغارة جوية للتحالف في الجفرة بمأرب بين ماس ومفرق الجوف

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*يمن برس - خاص

نقل مراسل "يمن برس" عن مصادر عسكرية إن عددًا من قوات الجيش الوطني سقطوا في ساعة مبكرة صباح اليوم بغارة جوية لطيران التحالف العربي في محافظة مأرب.



وأضافت المصادر أن طيران التحالف استهدف مجاميع من قوات الجيش الوطني في منطقة الجفرة بمحافظة مأرب بين ماس ومفرق الجوف، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.



يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من المعارك الطاحنة المستمرة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي، تمكن الحوثيون خلالها التقدم في مناطق سيطرة الشرعية، رغم سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوفهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقل مراسل "يمن برس" عن مصادر عسكرية إن عددًا من قوات الجيش الوطني سقطوا في ساعة مبكرة صباح اليوم بغارة جوية لطيران التحالف العربي في محافظة مأرب.وأضافت المصادر أن طيران التحالف استهدف مجاميع من قوات الجيش الوطني في منطقة الجفرة بمحافظة مأرب بين ماس ومفرق الجوف، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من المعارك الطاحنة المستمرة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي، تمكن الحوثيون خلالها التقدم في مناطق سيطرة الشرعية، رغم سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوفهم.







قتلى وجرحى التحالف الجيش



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