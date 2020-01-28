الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / مظاهرات غاضبة في قطاع غزة بعد إعلان "صفقة القرن"

مظاهرات غاضبة في قطاع غزة بعد إعلان "صفقة القرن"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -وكالات

اندلعت مظاهرات غاضبة مساء اليوم الثلاثاء في قطاع غزة رداً على "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل.





وبحسب "رويترز" جاء رد فعل المتظاهرين الفلسطينيين بحرق إطارات السيارات أثناء مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شمال قطاع غزة.

وألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثائ كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأكد ترامب، أنه بحسب "صفقة القرن"، فإن القدس ستظل العاصمة الموحدة لإسرائيل.



وقال ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، "بحسب الرؤية فإن القدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق".



وأضاف "لن نطلب من إسرائيل تقديم تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، مؤكدًا "سننشئ لجنة مشتركة مع إسرائيل لجعل خريطة تقسيم الأراضي واقعية أكثر بإطار زمني حتى يكون هذا الاعتراف قابل للتحقيق زمنيًا".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت مظاهرات غاضبة مساء اليوم الثلاثاء في قطاع غزة رداً على "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل.وبحسب "رويترز" جاء رد فعل المتظاهرين الفلسطينيين بحرق إطارات السيارات أثناء مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شمال قطاع غزة.وألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثائ كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأكد ترامب، أنه بحسب "صفقة القرن"، فإن القدس ستظل العاصمة الموحدة لإسرائيل.وقال ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، "بحسب الرؤية فإن القدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق".وأضاف "لن نطلب من إسرائيل تقديم تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، مؤكدًا "سننشئ لجنة مشتركة مع إسرائيل لجعل خريطة تقسيم الأراضي واقعية أكثر بإطار زمني حتى يكون هذا الاعتراف قابل للتحقيق زمنيًا".







مظاهرات قطاع غزة صفقة القرن



شارك الخبر أصدقاءك:



429

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







