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كيف تستعيد الصور المحذوفة من هواتف أندرويد؟
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 10:40:00 مساءً

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كيف تستعيد الصور المحذوفة من هواتف أندرويد؟
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*يمن برس - متابعات

تعتبر مشكلة فقدان الصور وعدم القدرة على استعادتها من أكثر المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف، فما هي السبل لحماية الصور من الضياع أو استعادتها في حال حذفها؟

استعادة الصور المحذوفة من بطاقة الذاكرة:

يعتمد الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد على بطاقات ذاكرة من نوع SD لتخزين الصور والفيديوهات والملفات في هواتفهم، وفي حال حذف هذه الملفات من تلك البطاقات عمدا أو عن طريق الخطأ يمكن استعادتها عن طريق مواقع خاصة مثل EaseUs، أو برامج يمكن تحميلها من متجر غوغل الإلكتروني مثل photo Recovery وDiskDigger وDidDeep image Recovery.

تخزين الصور على الخدمات السحابية:

توفر خدمات التخزين السحابي مثل Google Photos للمستخدمين إمكانية حفظ الصور الموجودة في هواتفهم وأجهزتهم الذكية في نسخة احتياطية على الإنترنت، واستعادة الصور من السحابة الإلكترونية أو مشاهدتها على أجهزة أخرى في أي وقت، والأهم من ذلك فإنه وفي حال كان المستخدم قد حفظ صور الهاتف على إحدى تلك الخدمات وحذف تلك الصور من هاتفه بالخطأ وأراد استعادتها في وقت لاحق سيجدها موجودة تحت الطلب.


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خاص - يمن برس

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