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أبرز ماجاء في إحاطة غريفيث لمجلس الأمن حول اليمن
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 10:55:00 مساءً

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أبرز ماجاء في إحاطة غريفيث لمجلس الأمن حول اليمن
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*يمن برس - متابعات
حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث من التصعيد العسكري بين الحكومة والحوثيين في اليمن.

وقال غريفيث في إحاطته التي قدمها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة مساء اليوم بشأن التصعيد في اليمن إن التطورات الأخيرة تهدد التقدم الذي أحرزته الأطراف في خفض التصعيد وبناء الثقة.

وطالب غريفيث مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل على وقف التصعيد العسكري بين الحكومة المدعومة بالتحالف، وجماعة الحوثي "قبل فوات الأوان".

من جهته، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لصحفيين في نيويورك، إن "المبعوث الأممي حذر مجلس الأمن من أن التطورات الحاصلة في اليمن، تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه طرفا الصراع مؤخرا، في وقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة".

وأوضح دوغريك أن المبعوث الأممي أكد لأعضاء المجلس "أهمية وقف التصعيد العسكري قبل فوات الأوان".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد دعا أمس الاثنين إلى خفض تصعيد العنف والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.


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خاص - يمن برس

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