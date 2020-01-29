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الملك سلمان يعلن موقفه من صفقة القرن وتحديد "أبو ديس" عاصمة لفلسطين

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*يمن برس - متابعات

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وحتى اليوم.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق وكالة الأنباء السعودية.



وشدد العاهل السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها خياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.



من جانبه، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.



وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السعودية، مجددا دعم المملكة كل الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



وقالت إن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت إلى ضرورة معالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما، للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وحتى اليوم.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق وكالة الأنباء السعودية.وشدد العاهل السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها خياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.من جانبه، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السعودية، مجددا دعم المملكة كل الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وقالت إن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت إلى ضرورة معالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما، للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.







السعودية صفقة القرن فلسطين



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