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هذا ما قاله أردوغان عن "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي !
الاربعاء, 29 يناير, 2020 02:48:00 مساءً

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رجب طيب أردوغان
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رجب طيب أردوغان

*يمن برس -متابعة خاصة
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن خطة السلام المزعومة أو ما يعرف بصفقة القرن التي أعلن عنها ترامب لن تخدم السلام ولن تجلب الحل.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن "القدس من مقدسات المسلمين ولا يمكن قبول خطة منحها لإسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".


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خاص - يمن برس

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