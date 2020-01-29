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حوثيون يعثرون على "الطبعة الجديدة" في محل تجاري بصنعاء وهذا ما فعلوه مع صاحب المحل !
الاربعاء, 29 يناير, 2020 07:17:00 مساءً

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مسلحون حوثيون
مسلحون حوثيون

*يمن برس -صنعاء
اعتدى مسلحون حوثيون ، الأربعاء على مالك بقالة في أحد أسواق العاصمة صنعاء، بذريعة تداوله العملة من الطبعة الجديدة.
 
ونقلت "وكالة خبر " عن شهود عيان قولهم إن عناصر مليشيا الحوثي قاموا بتفتيش بقالة مواطن في سوق ذهبان بعد وشاية أحد عناصرهم بأنه يمتلك أموالاً من الطبعة الجديدة 
 
وأضافوا إن عناصر المليشيا لم يجدوا داخل البقالة أي مبلغ مالي من العملة الجديدة فنشبت مشادات كلامية معه فقاموا بعد ذلك بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق حتى سال الدم من رأسه.
 
ولفتوا  إلى أن عناصر المليشيات قاموا باختطاف مالك البقالة والزج به في أحد سجونهم.
 
وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها ونهبها لأموال المواطنين والتجار بذريعة منع تداول العملة من الطبعة الجديدة.


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خاص - يمن برس

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