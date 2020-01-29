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ناطق الحوثيين: التحالف راهن على إحداث اختراق يهدد أمن صنعاء فوصلنا إلى مشارف مأرب والجوف
الاربعاء, 29 يناير, 2020 08:10:00 مساءً

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ناطق الحوثيين: التحالف راهن على إحداث اختراق يهدد أمن صنعاء فوصلنا إلى مشارف مأرب والجوف
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*يمن برس - متابعة خاصة
قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، مساء اليوم الاربعاء، إن مديرية نهم ومناطق متاخمة لها في الجوف ومارب تحررت وسقطت بفضل رهانات التحالف في إحداث اختراق يهدد أمن العاصمة صنعاء".

وأضاف عبد السلام ان دول التحالف تسعى إلى " ابقاء اليمن" تحت ضغط الحصار والحرب، معتقدة أن "خيارات الشعب اليمني معدومة"..مضيفا "لهذا جاءت عملية البنيان المرصوص ردا على "عنجهية ماوصفه بالعدوان".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، "تحرير مديرية نهم شرقي صنعاء بالكامل"ومديريات في مأرب والجوف في عملية عسكرية أطلقت عليها الجماعة اسم "عملية البنيان المرصوص".


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خاص - يمن برس

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