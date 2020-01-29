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قائد عسكري بارز يكشف حقيقة ماحدث في الجوف
الاربعاء, 29 يناير, 2020 09:56:00 مساءً

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قائد عسكري بارز يكشف حقيقة ماحدث في الجوف

*يمن برس - متابعات
أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي أن الوضع العسكري في محافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش. كما أكد العميد الهدي خلال زيارته للجبهات الغربية للمحافظة، أن قوات الجيش أحبطت خلال اليومين الماضيين كل محاولات جماعة الحوثي للتسلل باتجاه المحافظة. وأوضح أن جماعة الحوثي تلقت خلال تلك المحاولات الفاشلة، لضربات موجعة على يد قوات الجيش، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ولفت إلى أن قوات الجيش عازمة على استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وبقية محافظات البلاد، من قبضة الجماعة الحوثية.


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خاص - يمن برس

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